В России стали чаще ориентироваться на туристов с питомцами

На юге России в разгаре бархатный сезон, и все чаще на курортах можно встретить туристов, решивших отправиться на отдых в компании с четвероногим другом. Корреспонденты "РГ" узнали, на каких условиях их заселяют в гостиницы и насколько дороже им обойдется проживание.

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Согласно недавнему опросу сервиса "Авиасейлс", 11 процентов туристов хотя бы иногда ездят в отпуск с питомцами. 26 процентов респондентов назвали это вынужденной мерой, и почти столько же заявили, что не мыслят отпуск без мохнатого любимца. Учитывая новые тенденции, турпредприятия в своей работе стали все чаще ориентироваться на таких гостей. В сентябре на курорте "Красная Поляна" разрешили проезд с животными на канатной дороге без ограничений по весу, а также без переносок и намордников. Раньше на подъемник пускали только тех питомцев, которые весят не более десяти килограммов, кроме того, они должны были находиться в переноске. Стоит добавить, что новые правила все же распространяются только на канатные дороги гондольного типа, а на открытых кресельных подъемниках провоз животных по-прежнему запрещен.

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"Что касается заселения в номер с домашними животными, на "Красной Поляне" это было возможно всегда, но раньше требовалось предварительное согласование при бронировании, - сообщили в пресс-службе курорта. - А с 2020 года dog-friendly (доступную среду для домашних собак) официально внедрили во всех отелях и в комплексе апартаментов. Оплата зависит от размера и веса животного, а также от категории выбранного номера. В одних средствах размещения она берется единоразово при заселении, а в других посуточно. В некоторых отелях предусмотрены дополнительные услуги: предоставляются миски, угощения, лежанки, игрушки и наборы для уборки".

В горно-туристическом центре "Газпром" наканатных дорогах также разрешен проезд с животными, но поселиться с собаками и кошками весом до десяти килограммов можно только в одном отеле, при этом при заезде придется единоразово внести пять тысяч рублей. Взамен предоставят набор для ухода. Также с питомцами можно разместиться в апартаментах и коттеджах. А на "Розе Хутор" гостей с четвероногими друзьями принимают шесть отелей, где прибывающим на отдых также предоставят специальные наборы, в которые помимо прочего входят мягкий плед, игрушка, лакомства, ролик для чистки одежды.

"Нам разрешили остановиться с собакой, но спросили, какая порода и вес. У нас пятикилограммовый шпиц, - рассказала гостья курорта Елена Богданова. - Пришлось оставить залог в десять тысяч рублей за сохранность имущества. Пока деньги не вернули, но это, скорее, вопрос к банку. Специальных мест для выгула нет, так что гуляли везде, просто брали с собой пакет и убирали".

По словам директора компании-туроператора Бэллы Тарасовой, такой услугой интересуются примерно три - пять процентов туристов. В Сочи достаточно отелей, где разрешается останавливаться с животными, но за дополнительную плату, также есть ограничения по размеру.

"В Сочи из трех отелей, которыми я управляю, только в одном можно останавливаться с небольшими собаками, - рассказал отельер Владимир Масютин. - Мы предоставляем миску и подстилку. За все время проживания берется три тысячи рублей на генеральную уборку номера. При заселении предупреждаем, что за поврежденное имущество нужно заплатить но люди иногда наносят больший ущерб, чем собаки".

Стоит добавить, что общих правил для гостиниц в плане размещения гостей с питомцами не существует, у каждого отеля они свои. В некоторых потребуют ветеринарный паспорт, где указаны имя и порода животного, сделанные прививки, даты обработок от паразитов, заболевания. Кстати, дополнительную плату за животное тоже берут не во всех средствах размещения, но все же в большинстве гостиниц есть для таких случаев специальный ценник.

"У нас доплата за питомца составляет 500 рублей в сутки, - рассказали в одном из отелей Геленджика. - По территории комплекса бегают кролики, поэтому если собака большая, то за пределами номера она должна быть на поводке и в наморднике. Выгуливать можно вне комплекса, у нас за территорией лес".