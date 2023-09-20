Россияне назвали самые красивые места в мире

«Поражают воображение Камчатка и Чукотка, где не только дивная природа, но и богатейший животный мир — столько китов, моржей, тюленей одновременно я не видел никогда в своей жизни. И, конечно же, прекрасен и могуществен наш родной Енисей», — признался руководитель экспедиции Алексей Логинов.