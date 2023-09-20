Российских туристов пригласили в Сьерра-Леоне

Российских туристов ждут в Сьерра-Леоне. Во всяком случае об этом заявил глава МИД африканской страны Тимоти Кабба.

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«Сьерра-Леоне открыта для российских туристов и является хорошей альтернативой другим странам», – сказал министр, добавив, что государство в Западной Африке может предложить россиянам «один из лучших туристических опытов», намекая на белоснежные пляжи на берегу Атлантического океана и лето, которое длится круглый год (при этом высокий сезон продолжается с октября по март, в остальное время могут быть дожди).

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«Вряд ли где-то в Европе могут быть такие же, как у нас, пляжи», – говорил недавно посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво.

И отмечал, что народ очень гостеприимный и в стране безопасно на 99,9%.

Туризм в Сьерра-Леоне (к слову, одной из беднейших стран мира – 186-е место по размеру ВВП на душу населения в прошлогоднем рейтинге Всемирного банка) не сказать, чтобы сильно развит, однако с природными красотами там полный порядок. Пляжи в районе столичного Фритауна не хуже, чем на Занзибаре, на Банановых островах (в нескольких километрах от Фритауна по морю) можно побывать в диких джунглях, а любителям дайвинга совершить погружение к затонувшим кораблям Ост-Индской компании. Впечатляют природные парки Касеве, Камбуи Хиллз и Дождевого леса. А заповедник шимпанзе Такугама считается одним из лучших в мире. Также популярностью у туристов пользуются маршруты по рекам, которых в стране довольно много. Но с этим нужно быть осторожнее, потому что там где реки, там и крокодилы.

Есть в Сьерра-Леоне и приличные отели, работающие по системе «все включено». Например, номер в бутик-отеле New Brookfields Hotel, расположенном в 3 км от делового района Фритауна, обойдется в 120 долларов в сутки. Аналогичный номер в Radisson Blu Mammy Yoko Hotel, который находится в двух шагах от популярного пляжа Ламли, будет стоить на 10 долларов дороже. Можно выбрать и премиальный вариант – с балконом и потрясающим видом на Атлантический океан. Цена – чуть меньше 190 долларов в сутки.

Подписчики нашего телеграм-канала «Крыша ТурДома» с энтузиазмом восприняли предложение африканского министра посетить Сьерра-Леоне. Во всяком случае, об этом говорят результаты опроса, в котором приняли участие более 2 тыс. человек. 8% проголосовавших отметили, что давно мечтают побывать в африканской стране, а 46% поехали бы за разумные деньги. При этом лишь 9% высказались, что Сьерра-Леоне их не интересует, а 25% подписчиков признались, что не слышали об этой стране. Вывод очевиден – нужно больше рекламы.

Сегодня добраться в африканское государство довольно проблематично. Самый дешевый авиабилет из Москвы во Фритаун на начало октября удалось найти за 140 тыс. руб. (туда и обратно), причем лететь придется с тремя пересадками, а общее время в пути составит 2,5 суток. Кроме того, придется выложить 100 долларов за визу. Она делается онлайн и ставится в паспорт по прилете в страну. Правда, возникнет проблема с оплатой, поскольку западные платежные системы у нас, как известно, не работают. Впрочем, документ можно оформить в консульстве в Москве.