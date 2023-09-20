Эксперт объяснила, почему не стоит выбирать пятизвездочные отели

При выборе пункта размещения на время отпуска хорошим вариантом может показаться роскошная гостиница с максимальным количеством звезд. Однако на практике это далеко не всегда имеет смысл, отмечает тревел-журналистка Моника Хамфрис.

© Unsplash

По ее мнению, в большинстве случаев нахождение в подобном отеле невозможно окупить. Для этого нужно как можно больше времени находиться в номере и изо дня в день пользоваться всеми возможными услугами.

В этой связи, по мнению Хамфрис, шикарную гостиницу следует выбирать только с учетом указанных факторов. Меньше всего она подойдет для кратковременной поездки, которая не подразумевает привязки к номеру.

"Дорогой номер может побудить человека проводить больше времени в нем нежели за прогулками по новой локации и изучением достопримечательностей", – предупреждает журналистка.