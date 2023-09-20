Визы в Великобританию могут подорожать
Власти Великобритании планируют увеличить стоимость виз с 4 октября. Соответствующая информация приводится на официальном сайте кабинета министров.
Изменения вступят в силу после одобрения инициативы парламентом. Так, цена гостевой визы, благодаря которой можно находиться на территории страны до 6 месяцев, возрастет с £100 до £115. Сбор за подачу заявления на получение студенческой визы, в свою очередь, увеличится на £127 и составит £490.
Помимо этого, изменятся цены на медицинскую визу, спонсорские сертификаты и ряд других миграционных документов.
"Доходы от взимаемых сборов играют важную роль в возможности Министерства внутренних дел обеспечивать устойчивость миграционной системы. Предполагается, что изменения позволят уменьшить финансовые взносы британских налогоплательщиков", – говорится в сообщении.
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