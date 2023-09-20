Визы в Великобританию могут подорожать

Изменения вступят в силу после одобрения инициативы парламентом. Так, цена гостевой визы, благодаря которой можно находиться на территории страны до 6 месяцев, возрастет с £100 до £115. Сбор за подачу заявления на получение студенческой визы, в свою очередь, увеличится на £127 и составит £490.