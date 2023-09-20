Пассажиры массово устремились из Армении в Россию

У восьми из десяти авиакомпаний, летающих из Еревана в Москву, почти закончились места в самолетах. Билеты все еще можно найти у «Аэрофлота» и «России» от 13 до 30 тысяч рублей. Рейсы по этому направлению также выполняют «Азимут», Utair, Red Wings, FlyDubai, Shirak Avia, Armenian Airlines, FlyOne и FlyOne Armenia.