Туристы недовольны: такси в Шереметьево задвинули в дальний коридор

На привокзальной площади терминалов В и С аэропорта Шереметьево изменили схему движения. Теперь три транспортных коридора перед зданием будут использоваться по-новому. Самый ближний – в большей степени для общественного транспорта. Вдобавок к ним сюда запустят только клиентов VIP-залов, которым разрешат проезд по полосе до своего входа за углом терминала, но не остановку.

Вторым коридором от терминала смогут пользоваться все провожающие или встречающие, которые прибыли в Шереметьево на своем авто. Сюда же смогут заезжать туристы, вызвавшие такси одного из премиальных классов. А вот всем пассажирам, что ездят на «экономе» или «комфорте», необходимо использовать самый дальний третий проезд. Здесь наиболее плотные парковочные карманы с посадкой-высадкой с обеих сторон дороги.

«Опять началась дифференциация общества по цвету штанов. Бизнес, VIP – поближе, остальные подвиньтесь», – недовольны нововведениями многие из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома». «А можно просто отдать один ряд для автобусов, а два других для всех остальных, а не делить по кошельку?»

Есть и те, кто воспринял нововведения не так близко к сердцу:

«Вы о чем спорите – там идти с третьей линии плюс 10 шагов. Я и на машине приезжаю в Шереметьево, и на обычном такси – меня вот такое деление устраивает».