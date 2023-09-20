В Дагестане используют краснокнижных орлов для развлечения туристов

Экологи и туроператоры обнаружили, что на популярных туристических локациях Дагестана гостям республики предлагают сделать селфи с занесенным в Красную книгу России императорским орлом. Горе-предприниматели без зазрения совести зарабатывают на гордой птице, относящейся к исчезающим видам, и, судя по всему, совсем не боятся ответственности.

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Тревогу забила председатель правления Общественной организации по охране памятников культурного и природного наследия "Птица Феникс" Аминат Абдурахманова. Она рассказала "РГ", что местные жители используют краснокнижных орлов на многих популярных туристических локациях - у Сулакского каньона, крепости Нарын-кала в Дербенте, Ирганайского водохранилища. Их ловят в капканы, затем привязывают и предлагают отдыхающим с ними сфотографироваться. Стоимость услуги составляет от одной до четырех тысяч рублей.

"А ведь орел является символом Дагестана и изображен на его гербе! Птицы содержатся в ужасных условиях. У птенцов подрезают крылья и лишают их возможности летать", - сетует Абдурахманова.

Она обратилась за помощью в Минприроды России и Махачкалинскую природоохранную прокуратуру. В надзорном ведомстве ей ответили, что выявили несколько локаций, где незаконно содержали краснокнижных птиц. От их владельцев получены объяснения, проводится проверка.

В юридической компании "РГ" сообщили, что растения и животные, занесенные в Красную книгу, подлежат изъятию из хозяйственного использования. "Административная ответственность таким бизнесменам грозит в любом случае. Может наступить и уголовная.