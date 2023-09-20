Число туристов в Татарстане выросло в 1,5 раза

"Растет популярность поездок в Татарстан одним днем - на 60% год к году, а их доля по итогам восьми месяцев составила 16%. В два раза увеличилось количество туристов, которые были только в Казани. В 1,5 раза - тех, кто в Казани не был и посещал другие города республики", - сообщает пресс-служба.