Рейс Мурманск-Москва задержали из-за первого снегопада

"Самолет, выполняющий рейс FV-6494 Мурманск - Шереметьево авиакомпании "Россия", вылетел в 9 часов утра. Решение о задержке принял командир воздушного судна. Мы предупредили, что у нас ухудшаются погодные условия - усиление ветра до 16 м/с, понижение температуры до отрицательных значений и снегопад. Возможны задержки рейсов. Полосу обрабатываем, начаты противобледенительные обработки, но решение о взлете и посадке принимает командир воздушного судна, если посчитает, что погодные условия не позволяют, могут уйти на запасной аэродром", - сообщили в аэропорту.