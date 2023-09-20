Россиянам перечислили самые красивые места Северной Кореи

В КНДР красивая природа, есть несколько рек, самая известная из них Ханган — по ней проходит граница с Южной Кореей. В КНДР есть озеро Божественное, расположенное в кратере вулкана Пэктусан. Стоит посетить древнюю экс-столицу — город Кэсон, гору Мёхянсан, у подножия которой находится древний буддистский храм, а на самой горе можно посетить международную выставку дружбы, — отметила Ансталь.