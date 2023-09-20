Названы нерекомендуемые для российских туристов страны

«Сегодня у нас 30 схем прямых направлений, куда летают наши борта — туда можно ехать. Также есть еще много направлений через третьи страны. Гораздо больше стран, куда можно попасть. Важно понять, с какой целью, то есть вид отдыха, направление, и тогда можно либо самостоятельно, либо обратиться к туроператорам», — сказал глава РСТ.