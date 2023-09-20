Названа самая перегруженная туристами страна

Эксперты сравнили наиболее посещаемые города и страны с постоянным населением в каждом из них, составив рейтинг переполненных туристами направлений.

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В результате на первом месте оказалась Австрия со средним показателем туристов на одного жителя – 3,6. Население Австрии – 8,9 млн человек, но ежегодно туда приезжает 31,9 млн путешественников.

Второе место занял Гонконг – 3,8 туриста на одного жителя. Третье – Греция с показателем три туриста на одного местного.

Наиболее востребованными стали тайские острова Пхукет и Краби, город Паттайя. При этом сам Таиланд находится в рейтинге на относительно низком месте.