Таджикистан и Иран намерены упростить визовый режим

Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Ирана Эбрахим Раиси на двусторонней встрече высказались за упрощение получения виз для граждан и увеличение числа авиарейсов. Беседа лидеров прошла на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Лидеры двух государств выразили удовлетворение конструктивным политическим диалогом и сочли необходимым продолжить успешные отношения, прежде всего, в сферах торговли и экономики, энергетики, транспорта и транзита, туризма, многовекторного сотрудничества регионов и провинций двух стран, расширение авиасообщения между двумя странами и взаимное упрощение виз для поездки граждан», — говорится в сообщении пресс-служба главы Таджикистана.

В настоящее время между Таджикистаном и Ираном налажено регулярное авиасообщение. Авиакомпания Varesh Airlines («Вареш эйрлайнз») выполняет два рейса в неделю из Тегерана в Душанбе и Мешхеда в Душанбе и обратно. С января 2023 года таджикская авиакомпания «Сомон эйр» также запустила еженедельный регулярный рейс из Душанбе в Тегеран и обратно. Визовый режим для граждан Таджикистана в Иран предоставляет возможность владельцам служебных и дипломатических паспортов находиться в этой стране сроком до месяца.