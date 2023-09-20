Узбекистан улучшит инфраструктуру для пешего горного туризма

Узбекистан станет удобнее для туристов. В частности, планируется улучшить инфраструктуру для пешего горного туризма в двух районах Самаркандской области в центре Узбекистана.

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Об этом заявил заместитель хокима региона Рустам Кобилов.

Например, в августе 2024 года в Ургуте и Нурабаде откроются канатные дороги. Кроме того, планируется улучшить инфраструктуру на маршруте, ведущем в пещеру Хазрати Доуд .