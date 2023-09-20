Узбекистан улучшит инфраструктуру для пешего горного туризма
Узбекистан станет удобнее для туристов. В частности, планируется улучшить инфраструктуру для пешего горного туризма в двух районах Самаркандской области в центре Узбекистана.
Об этом заявил заместитель хокима региона Рустам Кобилов.
Например, в августе 2024 года в Ургуте и Нурабаде откроются канатные дороги. Кроме того, планируется улучшить инфраструктуру на маршруте, ведущем в пещеру Хазрати Доуд .
Как отметил Кобилов в разговоре с ТАСС, Узбекистан готов предложить туристам пятидневные туристические поездки, включающие Ургутский район, где развит горный туризм.