Составлен рейтинг самых привлекательных для туристов городов-миллионников
NewsNN назвал самые привлекательные для туристов города-миллионники. Рейтинг был составлен на основе показателей, которые важны для привлечения туристов. В частности, аналитики учитывали оборот общественного питания, количество гостиниц в городе и мест в них.
В результате первое место в рейтинге заняла Самара. Например, здесь на 154% увеличили расходы на отрасль гостеприимства, а турпоток вырос более чем на 30%.
Второе место аналитики отдали Санкт-Петербургу. Последнюю строчку в тройке лидеров занял Омск.
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