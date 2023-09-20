Туристы стали проявлять интерес к необычным отелям и глэмпингам

Российские туристы при бронировании отелей все чаще стали выбирать необычные места размещения. Например, по данным сервиса бронирования отелей Ostrovok.ru, теперь туристы хотят жить во время отдыха в апартаментах, гостевых домах, кемпингах, глэмпингах, коттеджах и виллах.

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На такие места размещения пришлось 32% бронирований. В прошлом году спрос был на 4% ниже.

При этом больше всего туристов интересуют глэмпинги, бронировать которые стали в два раза больше, чем год назад. Коттеджи арендовали на 39% чаще, кемпинги — на 33%, а апартаменты — на 7%.