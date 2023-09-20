Туристы девять часов не могли вылететь домой из Шарм-Эль-Шейха

В аэропорту Шарм-Эль-Шейха авиакомпания Red Wings на девять часов задержала рейс в Екатеринбург. Информация следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово.

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Рейс WZ-3036, следующий по маршруту Шарм-Эль-Шейх – Екатеринбург, должен был приземлиться в столице Среднего Урала в 21:50 еще 19 сентября, однако сделал это лишь утром 20 сентября в 06:58.

О причинах задержки не сообщается. В конце лета у авиакомпании Red Wings постоянно возникали проблемы с задержкой вылетов рейсов.