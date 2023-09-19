Названы цены на отдых в лучших отелях Таиланда

Названы минимальные цены на «королевский» отдых в Таиланде
«Королевское» пребывание в роскошных отелях Таиланда обойдется минимум в 260 тысяч рублей на двоих на девять ночей. Стоимость отдыха в этом государстве Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В источнике уточняется, что минимальные тарифы на некоторые люксовые отели не сильно отличаются от цен на обычные пятизвездочные гостиницы, где в октябре получится отдохнуть за 219 тысяч рублей на двоих за 11 ночей.
Портал АТОР со ссылкой на туроператоров также отмечает, что отдых в отелях Таиланда высшего уровня роскоши будет стоить зимой 2023-2024 от одного миллиона рублей на двоих.
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