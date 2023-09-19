Цены на аренду жилья на курортах падают

Цены на апартаменты в туристических городах в сентябре пошли вниз
С приходом осени цены на посуточную аренду жилья в туристических городах упали. Это утверждают специалисты сервиса Суточно.ру. Самое большое снижение по сравнению с августом – на треть – зафиксировали в Зеленоградске Калининградской области. На 29% снизились ценники в Казани, на четверть – в Петербурге и Нижнем Новгороде.
Спрос на российском юге еще теплится за счет бархатного сезона, но и здесь не без корректировок – в Сочи теперь дешевле на 12%, в Адлере и Сириусе на 17–18%. Не сдает позиций только Москва, а из курортов меньше всего подвержен сезонности – Кисловодск (8%).
В среднем по стране снижение составило порядка 12%. Туристы чаще всего арендуют в сентябре жилье на трое суток и тратят на это порядка 12 тыс. руб. «Зачем снимать апартаменты, когда в несезон всегда есть отличные цены в отличных отелях. Например, у меня в Светлогорске в 5* был забронирован номер без вида на море, а дали с видом. Хорошие апарты были по аналогичной цене», – пишут о личном опыте подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».
Тот факт, что большинство туристов предпочитает отдыхать в отелях, а не в съемном жилье мы неоднократно отмечали по результатам опросов в телеграм-канале «Крыше ТурДома». Такие тенденции отмечаются и при поездках по России, и в путешествиях за рубежом.