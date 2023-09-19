Туристка тронула сотрудницу таможни в Дубае и оказалась под угрозой тюрьмы

Американская туристка слегка тронула сотрудницу таможни в аэропорту Дубая и оказалась под угрозой тюремного заключения. Об этом сообщает Daily Mail.

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21-летняя Элизабет Поланко Де Лос Сантос (Elizabeth Polanco De Los Santos) летела из Стамбула в Нью-Йорк с пересадкой в Дубае. По словам девушки, недавно она пережила операцию, поэтому была вынуждена носить корсет. Сотрудница таможни настояла на том, чтобы путешественница публично разделась и сняла медицинский аксессуар. Когда туристка оголилась, она заметила, что собеседница смеется над ее ранами от операции.