Неделя отдыха в пятизвездочном отеле с перелетом в середине ноября будет стоить от 191 000 рублей на двоих. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на данные туроператоров.

Высокий сезон на Шри-Ланке начинается в ноябре: в этот период цены в пляжных отелях будут стоить на треть дороже в сравнении с летом. А в некоторых гостиницах разница может достигать 70%, рассказали в "Русском Экспрессе".

В SpaceTravel, в свою очередь, подсчитали, что цена на туры недельного отдыха с перелетом регулярным рейсом в отеле 5 звезд в середине декабря начинается от 237 000 рублей, а на новогодние праздники – от 384 000 рублей.

В октябре же минимальная стоимость путевки на 11 ночей с чартерным перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле составляет 160 000 рублей на двоих, в пятизвездочном – 186 000 рублей. Система "все включено" увеличивает указанные расходы на 60 000 рублей, отмечают эксперты.