Количество авиарейсов из Москвы в Кировск увеличится в октябре

Аэрофлот в октябре увеличивает частоту полетов из Москвы в Кировск. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Рейсы в центр горнолыжных курортов Заполярья будут выполняться с 7 октября — шесть раз в неделю (по всем дням, кроме четверга), а с 30 октября — ежедневно", - говорится в сообщении.
Как предполагают в авиакомпании, увеличение частоты полетов в Кировск к началу зимнего сезона позволит полностью удовлетворить спрос на данном направлении.
Напомним, Аэрофлот начал регулярные полеты в Кировск в декабре 2022 года. В компании уточнили, что рейс пользуется большим спросом у туристов.
"Прямой перелет позволяет любителям активного отдыха быстро и с высоким уровнем комфорта добраться до горнолыжного курорта с одним из самых длинных сезонов катания в России", - говорится в сообщении.