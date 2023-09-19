Только две трети пассажиров аварийного рейса обратились за компенсацией

Только две трети пассажиров аварийного рейса Сочи – Омск обратились за компенсацией
Пассажирам самолета, совершившего экстренную посадку на пшеничном поле, начали перечислять компенсацию. Напомним, что инцидент случился утром 12 сентября. Самолет «Уральских авиалиний», возвращавшийся из Сочи, не смог сесть в Омске из-за отказа гидросистемы. Пилоты приняли решение увести самолет в Новосибирск, где это позволяла сделать более длинная полоса, однако из-за заканчивающегося топлива пришлось приземляться на открытый грунт.
Аварийная посадка обошлась без трагических последствий. В больницу доставили 4 человека. Среди них была 24-летняя беременная женщина - ее состояние ухудшилось из-за сильного стресса.
На борту находился 161 пассажир, включая 23 ребенка. Авиакомпания пообещала каждому выплатить компенсацию в размере 100 тыс. рублей.
Пока заявления подали не все пассажиры. В авиакомпании сообщили, что на данный момент было получено 110 заявлений.
Сегодня «Уральские авиалинии» перевели первые компенсационные выплаты 76 пассажирам рейса. Деньги поступят на счет в течение 5-10 дней в зависимости от эмитента банка. В обработке у специалистов авиакомпании находятся еще 34 заявления на компенсацию.