В Москве пройдет серия бесплатных экскурсий

Этот сентябрь в столице располагает к теплым осенним прогулкам. Да и повод пройтись по городу есть - на 23, 24 и 25 сентября намечена акция "Московские истории", посвященная Всемирному дню туризма. По этому случаю подготовлено более 380 бесплатных экскурсий.

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Записаться можно через онлайн-сервис Russpass. Прогулки с гидом пройдут не только в историческом центре города, но и в парках, музеях, библиотеках, усадьбах. Впервые к проекту присоединились Дом культуры "ГЭС-2", Музей Победы, Третьяковская галерея, Еврейский музей и центр толерантности. В общем, будет чем занять свободное время и взрослым, и детям.

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Например, Центральный детский магазин на Лубянке приглашает отвлечься от суеты и задержаться подольше возле уличных витрин, дабы рассмотреть в деталях витражи, созданные по мотивам русских народных сказок. Здесь же, в ЦДМ, одна из лучших экскурсоводов Москвы Марина Крамская покажет гостям обновленное пространство "Музея детства", в котором собрано больше тысячи игрушек 1950-1980-х годов.

Экскурсии запланированы не только на улицах исторического центра города, но и в парках, музеях, библиотеках и усадьбах

Любители пеших прогулок могут отправиться на Пречистенскую набережную, чтобы увидеть Дом Перцовой, особняк Цветкова, фабрику Бутикова, Молочный и Хрустальный дома.

Не менее интересный вариант - прогулка по улице Плющиха, которая стала известна на всю страну после фильма Татьяны Лиозновой "Три тополя на Плющихе". Романтический ореол месту подарили не только киношники. Здесь венчались писатель Антон Чехов и актриса Ольга Книппер. Тут жила и любимая женщина адмирала Колчака, а еще пересекались пути известных художников, музыкантов, литераторов и философов. В том числе поэтому Плющиху нередко зовут улицей московской интеллигенции.

А Кузнецкий Мост издавна считался "Святилищем роскоши и моды". Улица не пострадала во время войны с Наполеоном, поскольку здесь находились роскошные салоны самых модных французов Москвы. Например, был тут магазин мадам Обер-Шальме. Горожане прозвали хозяйку шельмой, потому что цены были завышенными. Магазин в итоге сгорел из-за попавшей в него молнии. Отсюда и пошло выражение "Бог шельму метит".

В программу включен и популярный в Москве парк "Музеон", где выставлены около 700 работ из камня, бронзы и дерева. Готовы принять гостей и в Большом дворце "Царицыно", где расскажут, как возрождался усадебный комплекс.

380 бесплатных экскурсий подготовили организаторы в честь Всемирного дня туризма. Познавательные прогулки будут идти три дня

На прогулке по Бульварному кольцу экскурсанты узнают любопытные факты о знаковых достопримечательностях, которые будут попутно встречаться. Это Дом-музей Ермоловой, Московский художественный академический театр имени Горького, памятники Пушкину и другим поэтам и писателям.