Туристическую программу для детей и подростков «Курск – Дмитриев. По местам партизанской славы» реализуют в рамках регионального проекта «Курск партизанский».

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В Дмитриеве в эти выходные встретили первых туристов – школьников и участников военно-патриотического движения из Курска и Дмитриевского района.

Туристы посетили Дмитриевский краеведческий музей, возложили цветы к памятнику партизанам, а затем переместились в село Чемерки. Здесь школьники узнали историю партизанки Матрёны Вавилкиной, которая в годы войны погибла от рук фашистов. На месте казни партизанки в селе установлен памятный знак.