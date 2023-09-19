Иностранный туризм в Европе почти восстановился

"К концу июля число международных туристических прибытий достигло 84% от допандейного уровня, - отметили в UNWTO. - С января по июль 2023 года 700 млн туристов путешествовали по всему миру, что на 43% больше, чем за те же месяцы 2022 года". Европа достигла 91% от уровня, предшествующему пандемии.