Турпоток между Россией и Китаем в этом году будет ниже ожидаемого
Взаимный турпоток между Россией и Китаем в 2023 году будет ниже, чем ожидалось, сообщил Агентству городских новостей «Москва» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.
«По Китаю ситуация неоднозначная. Безвизовый режим фактически так нормально и не работает в две стороны. Плюс, неспешные шаги со стороны Китая по увеличению полетных программ делают прогнозы, которые мы делали в начале года, практически несбыточными. Будет достаточно неплохой объем, но никак не революционный, не прорывной», – сказал Мурадян.
По его словам, интерес россиян к азиатским направлениям в целом растет.