Турпоток между Россией и Китаем в этом году будет ниже ожидаемого

«По Китаю ситуация неоднозначная. Безвизовый режим фактически так нормально и не работает в две стороны. Плюс, неспешные шаги со стороны Китая по увеличению полетных программ делают прогнозы, которые мы делали в начале года, практически несбыточными. Будет достаточно неплохой объем, но никак не революционный, не прорывной», – сказал Мурадян.