Власти Греции планируют удвоить туристический налог

В Греции в 2024 году планируют увеличить туристический налог на проживание в отелях. Об этом сообщает Travel Daily News.

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В частности, за проживание в отелях категории в одну и две звезды придется платить налог в размере 1,5 евро за ночь. Сейчас тариф установлен на уровне 0,5 евро.

Налог за проживание в трехзвездочном отеле установят в размере 1,5 евро, а в четырехзвездочном - семь евро. Сбор за проживание в отелях пять звезд определят в размере 10 евро, вместо нынешних четырех евро.