Первый китайский круизный лайнер впервые выйдет в море с туристами

Первый построенный Китаем самостоятельно большой круизный лайнер Adora Magic City впервые выйдет в море с туристами на борту 1 января 2024 года. Об этом сообщает шанхайский информационный ресурс "Пэнпай" со ссылкой на компанию-оператора этого судна.

Предварительное бронирование билетов стало доступным с 19 сентября. Маршрут первого путешествия пройдет по Северо-Восточной Азии. Впоследствии круизный лайнер будет также выходить в регион Юго-Восточной Азии, а также путешествовать по маршруту Морского шелкового пути. Оператор судна в будущем предложит туристам различные по протяженности и содержанию маршруты для путешествий.

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В начале сентября этого года круизный лайнер успешно завершил длившиеся шесть дней ходовые испытания и вернулся в порт Шанхая. Это был второй тестовый выход круизного лайнера в море после завершения строительства.

Соглашение на строительство двух судов проекта Vista с базирующейся в США Carnival Corp и итальянской компанией Fincantieri было подписано в ноябре 2018 года во время первой Китайской международной выставки импортных товаров. К строительству первого лайнера китайская компания Waigaoqiao Shipbuilding приступила в середине октября 2019 года. Второе судно начали строить в августе 2022 года.

Первый построенный в Китае круизный лайнер имеет 323,6 м в длину и 37,2 м в ширину. На различных уровнях судна, высота которых сопоставима с 16-этажным зданием, расположена вся необходимая для отдыха и развлечений инфраструктура, включая торговый центр, пятизвездочную гостиницу, рестораны, бары, массажные салоны и центр искусств.

На лайнере с водоизмещением 135,5 тыс. тонн разместятся свыше 2 тыс. жилых кают. Среди них 34 номеров люкс, 287 комнат с видом на море и 969 номеров с балконами. Судно спроектировано для перевозки 5 246 пассажиров. Максимальная скорость движения лайнера составит 22,6 морских мили в час.