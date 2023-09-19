Туры в ОАЭ, Таиланд и Египет зимой могут подешеветь на 10%
Снижение цен на туры в Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Египет предстоящей зимой может составить до 10%, сообщил Агентству городских новостей «Москва» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян.
«Ценовые войны» будут на направлениях ОАЭ – это связано с большим объемом начальной перевозки – и Таиланда, где наблюдается острая конкуренция. С Египтом ситуация не столь однозначная, туда перевозки все еще не хватает. При всем при этом, если полетных программ станет больше, он может подешеветь сильнее Таиланда и ОАЭ. <…> Снижение цен может составить в валюте на 5–7% точно, но может и до 10%», – сказал Мурадян.
По его словам, в настоящее время на цены очень сильно влияет курс рубля.
«Пока основным драйвером роста цен является высокий рубль по отношению к евро и доллару. При этом ни перевозка, ни проживание на 90% направлений не то что не выросли – местами они опускаются, чтобы хоть как-то удерживаться в привычном потребителю «рублевом коридоре», – добавил эксперт.