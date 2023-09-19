Туры в ОАЭ, Таиланд и Египет зимой могут подешеветь на 10%

«Ценовые войны» будут на направлениях ОАЭ – это связано с большим объемом начальной перевозки – и Таиланда, где наблюдается острая конкуренция. С Египтом ситуация не столь однозначная, туда перевозки все еще не хватает. При всем при этом, если полетных программ станет больше, он может подешеветь сильнее Таиланда и ОАЭ. <…> Снижение цен может составить в валюте на 5–7% точно, но может и до 10%», – сказал Мурадян.