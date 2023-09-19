Белухи окружили плавающих туристов во Владивостоке

Отдыхающие во Владивостоке катались на катере недалеко от острова Русский и встретили белух, сообщает «МИР 24».

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Киты с удовольствием позировали на камеру и были настолько дружелюбны, что позволили даже поплавать вместе с ними. Самые смелые туристы прыгнули в море. Белухи окружили их, плескались рядом и давали себя погладить.

В июле там же, под Владивостоком, с белухами встретился сапсерфер. Яркая доска спортсмена привлекла животных, и они решили составить ему компанию во время тренировки. Белухи терлись о доску спинами, плавали вокруг, ныряли и пытались заигрывать со спортсменом.