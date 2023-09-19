Россияне лидируют среди зарубежных отдыхающих в Узбекистане

Граждане России лидируют среди отдыхающих, приехавших из-за рубежа, в Узбекистане. За период с января по август в страну с целью отдыха и досуга прибыли 155,5 тысячи человек, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на агентство по статистике республики.

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Ранее статистическое ведомство передавало информацию о том, что с января по июнь 2023 года число туристов из России возросло в 1,9 раза, до 345 тысяч граждан, по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.

«За январь – август 2023 года в Республику Узбекистан въехали с целью отдыха и досуга 466,9 тысячи иностранных граждан. Больше всего иностранных граждан въехали в Республику Узбекистан из: России – 155,5 тысячи человек», – говорится в сообщении агентства.

В агентстве пояснили, что для формирования статистики используются рекомендации Всемирной туристской организации (UNWTO). Согласно этим рекомендациям, к туристическим целям относятся: отдых и досуг, учеба, служебная, посещение родственников, лечение и коммерческая цели.По данным статагентства, число туристов из России в республику по итогам 2022 года выросло в три раза – до 567,7 тысячи человек, превысив даже показатель «допандемийного» 2019 года – 450 тысяч российских граждан. При этом российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних стран – Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.