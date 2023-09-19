Более 30% опрошенных россиян увеличили траты на летний отдых в 2023 году

Согласно данным опроса, треть респондентов – граждан РФ потратили на летний отдых в 2023 году больше, чем в прошлые годы.

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Согласно данным опроса, проведенного двумя российскими банками с 1 по 7 сентября 2023 года среди граждан РФ, 42% респондентов летом отдыхали дома, 30% – на даче, 16% – у друзей и родственников. 10% предпочли провести часть лета на курортах Краснодарского края, столько же отправились в Санкт-Петербург или Москву, 4% ездили на Кавказ или в Крым, 3% – в Турцию и на Байкал.

При этом 19% респондентов отметили, что потратили на летний отдых меньше, чем в 2022 году, траты еще 35% опрошенных, напротив, возросли (из них 17% отметили незначительный рост, 18% – значительный).

21% респондентов признались, что потратили на отдых в среднем около 15 тысяч рублей на человека, расходы еще 17% составили от 15 до 30 тысяч рублей на человека, траты 15% варьировались от 30 до 50 тысяч рублей, еще 12% отдали от 50 до 100 тысяч рублей, 6% отдали за одного человека от 100 до 200 тысяч рублей, 1% – свыше 300 тысяч рублей. Еще 3% респондентов отметили, что отдыхали бесплатно или за чужой счет.