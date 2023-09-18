Греция увеличит туристический налог почти в 2 раза

С 2024 года туристический налог в Греции будет увеличен. За одну ночь путешественнику придется заплатить в бюджет страны от 1,5 до 10 евро в зависимости от звездности гостиницы. Об этом журналистам рассказал премьер-министр республики Кириакос Мицотакис.

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По его словам, увеличение сбора необходимо для пополнения резервного фонда государства, который создается специально для борьбы с последствиями стихийных бедствий. Этим летом некоторые острова Греции охватили сильнейшие пожары. Особенно большой ущерб нанесен Родосу и Корфу, откуда туристов пришлось массово эвакуировать. Многие отели были уничтожены или сильно пострадали от огня.

Теперь власти намерены не только восстановить туристическую инфраструктуру в пострадавших регионах, но и заложить в бюджет значительную сумму на ликвидацию ущерба от возможных будущих коллапсов.

«Мы уже создали специальный резерв на случай стихийных бедствий в размере 300 млн евро, который с 2024 года достигнет 600 млн. Дополнительные средства поступят за счет увеличения ежедневного налога на проживание», – пояснил премьер-министр.

Отметим, что туристический сбор был введен еще в 2018-м. В следующем году он составит 1,5 евро в отелях 1 и 2* (сейчас 0,50), 3 евро – в 3* (сейчас 1,5), 7 евро – в 4* (сейчас 3) и 10 евро – в пятизвездочной гостинице за ночь (сейчас 4).