В осенние даты можно недорого улететь в Японию

На осенние даты можно обнаружить относительно недорогие билеты из Москвы в Японию. Редакция Tourdom.ru выяснила, столько стоит перелет в Токио и Осаку.

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Наиболее экономичный способ добраться в Токио – рейсы китайских авиакомпаний с длинными пересадками. В частности, в конце октября можно слетать в японскую столицу самолетом China Southern Airlines за 53 тыс. руб. в обе стороны. В стоимость уже включен провоз багажа.

Длительность перелета туда – 19 часов, из них 8 займет стыковка в Пекине. Обратный путь пассажиры проделают за 35 часов, в Китае им предстоит почти суточная пересадка.

Относительно бюджетные билеты в Токио можно забронировать у другого китайского перевозчика, Air China. Перелет с 22 октября по 8 ноября на Boeing 777 этой авиакомпании обойдется в 65,4 тыс. руб. с багажом. Дорога в Японию отнимет всего 12 часов, включая часовую стыковку, обратный перелет окажется гораздо длиннее – сутки и 8 часов.

По схожей цене продает билеты и еще одна китайская авиакомпания, China Eastern Airlines. Перелет по маршруту Москва – Токио и обратно с 6 по 18 ноября обойдется в 65 тыс. руб. В Японию пассажиров доставят за 15 часов с короткой стыковкой в Шанхае. Обратный путь в Россию продлится сутки и еще 9 часов.

В Осаку из Москвы можно улететь за 53 тыс. руб. По такой цене предлагает авиабилеты в конце октября авиакомпания China Southern Airlines. В пути туда пассажиры проведут 13 часов, обратно – сутки и 6 часов. Багаж уже включен в тариф.