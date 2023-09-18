Названы популярные направления для морских круизов

Туроператоры назвали самые востребованные направления для морских круизов у россиян. Как сообщают специалисты АТОР, самым популярным стал Персидский залив.

«Самым популярным морским направлением стал Персидский залив, его выбрали почти половина туристов. Треть путешественников оплатили поездку по Средиземному морю. На третьем месте востребованности – круизы по Красному морю», – рассказали специалисты.

Отмечается, что помимо россиян в таких поездках растет доля туристов из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении и Грузии. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что эксперты рассказали о лучших направлениях для внутреннего туризма. В частности, граждане едут на Русский Север.