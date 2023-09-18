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Названы популярные направления для морских круизов

Туроператоры назвали самые востребованные направления для морских круизов у россиян. Как сообщают специалисты АТОР, самым популярным стал Персидский залив.

Названы популярные направления для морских круизов
© unsplash.com

«Самым популярным морским направлением стал Персидский залив, его выбрали почти половина туристов. Треть путешественников оплатили поездку по Средиземному морю. На третьем месте востребованности – круизы по Красному морю», – рассказали специалисты.

Отмечается, что помимо россиян в таких поездках растет доля туристов из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении и Грузии. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что эксперты рассказали о лучших направлениях для внутреннего туризма. В частности, граждане едут на Русский Север.