Россиян призвали не пить алкоголь в отпуске для борьбы с акклиматизацией

"Нужно выспаться нормально, особенно если говорить о джетлаге. Если вы из Америки летите, где 9 часов разница, понятно, что вы будете перестраиваться потом долго. Если просто с юга возвращаетесь, то тут тоже важно пару дней на адаптацию оставить, сориентироваться по погоде. Сон обычно всегда помогает", – заявила она.