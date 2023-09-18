В порту Сочи турпоток вырос в 1,5 раза из-за международных круизов

В морском порту Сочи почти в 1,5 раза увеличилось количество туристов, путешествующих международными рейсами. Об этом сообщила "РГ" пресс-секретарь службы по Сочи Краснодарской таможни Марина Жупанова.

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Из Сочи в Турцию продолжаются круизы на 11-палубном пассажирском лайнере Astoria Grande. С апреля по сентябрь таможенный контроль прошли более 30 тысяч пассажиров и 18 тысяч членов экипажа лайнера. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года - примерно 34 тысячи человек. Также сотрудники Сочинского центрального таможенного поста проверили 77 яхт, совершавших международные перевозки пассажиров.

Кроме того, в июне открылись новые морские ворота в Абхазию: по маршруту Сочи - Сухум - Сочи под российским флагом курсировал лайнер "Князь Владимир", который с июня по сентябрь перевез порядка 1,7 тысячи туристов и 800 членов экипажа.

Сочинский центральный таможенный пост Краснодарской таможни находится в международной круизной гавани Сочи. После проведения зимних Олимпийских игр-2014 специфика морпорта Сочи изменилась с грузопассажирского на пассажирское направление.