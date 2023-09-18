Курорты Краснодарского края в конце этого месяца будут наиболее благоприятным вариантом для пляжного отдыха. Об этом порталу NEWS.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По словам эксперта, самыми популярными направлениями для отдыха на Черноморском побережье являются Анапа, Геленджик, Туапсинский район и Сочи. Кроме того, с 1 октября цена туров в эти регионы с 1 октября снизится примерно на 15%.

В числе других вариантов для осеннего туризма Барзыкин назвал Абхазию и Дагестан. По его словам, эти регионы обладают благоприятными климатическими условиями.

Что касается отдыха за рубежом, то в данном случае по-прежнему наибольшим спросом пользуются Турция, Таиланд, ОАЭ и Египет.