В Казахстане заинтересовались круизами по Каспию

Казахстанские туристы будут заинтересованы круизами по Каспию. Об этом заявил посол Казахстана в России Даурен Абаев, передает «Интерфакс».

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По его словам, проект будет пользоваться спросом среди граждан республики.

«В Каспийском море находятся очень разные города, и они все уникальны: Баку, Актау, Дербент, Махачкала и, естественно, Астрахань. Это разные города с разной культурой, с разными потенциалами, разной историей», — подчеркнул дипломат.

Абаев добавил, что в ходе своего визита в Астраханскую область планирует обсудить вопросы сотрудничества, в том числе промышленную кооперацию, транспорт, логистику, транзит, туризм, культурно-гуманитарное сотрудничество, а также перспективы в образовательной сфере.