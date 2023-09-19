Туристы не хотят, чтобы их взвешивали перед посадкой в самолет

Тайская авиакомпания Bangkok Airways начала взвешивать пассажиров вместе с ручной кладью перед посадкой в самолет. Перевозчик таким образом хочет собрать информацию о среднем весе путешественников и убедиться, что он не превышает ограничения максимальной взлетной массы.

© Tourdom.ru

Проверять планируют в период с 15 сентября по 31 октября. В компании заверили: информация имеет важное значение для безопасности полета, а также обещали, что она будет конфиденциальной.

Мы спросили у подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома», нужно ли российским авиакомпаниям перенять опыт тайцев. Судя по репликам, участвовали в основном туристы.

Большинство (33%) считает, что в этой мере нет смысла. 22% думают, что перевозчики должны сами решить, нужно ли им это. «Если не надо доплачивать и вес никто не будет видеть, кроме сотрудника, то ладно»; «Пассажиры подходят к стойке регистрации в аэропорту с одним рюкзаком. А в самолете идут с баулами, мест не хватает на полках», – написали в комментариях.

Еще 20% уверены, что мера необходима для безопасности полетов, а также выразили сомнение, что вес багажа будет зависеть от веса пассажира.

«Все нормы багажа останутся прежними. Из-за того, что у авиакомпании много турбовинтовых бортов ATR, требуется, видимо, более корректная центровка груза для обеспечения безопасности полетов», – написал один из фолловеров.