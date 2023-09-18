Из Ростова в Адыгею запустят туристический ретро-поезд

«Экскурсионная программа составлена так, чтобы за два дня максимально раскрыть туристскую привлекательность Адыгеи, познакомить с традициями и национальной кухней. Гостей мы будем ждать в адыгском подворье, Национальном музее. Туристы побывают в Гузерипле, на знаменитом плато Лагонаки, а также посетят Михайло-Афонский монастырь, водопады Руфабго, Хаджохскую теснину, смогут окунуться в бассейны геотермальных источников, полюбоваться уникальными ландшафтами, отведать адыгейский сыр и другие национальные блюда», - рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.