Из Ростова в Адыгею запустят туристический ретро-поезд
Из Ростова в Адыгею, третьего ноября, запустят туристический поезд № 924/923 «К горам и термам», вагон которого стилизован под эпоху начала XX века. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале РЖД.
Вагон рассчитан на 80 посадочных мест, в нем есть лавки с подогревом, розетки для подзарядки гаджетов и места для провоза велосипедов.
«Экскурсионная программа составлена так, чтобы за два дня максимально раскрыть туристскую привлекательность Адыгеи, познакомить с традициями и национальной кухней. Гостей мы будем ждать в адыгском подворье, Национальном музее. Туристы побывают в Гузерипле, на знаменитом плато Лагонаки, а также посетят Михайло-Афонский монастырь, водопады Руфабго, Хаджохскую теснину, смогут окунуться в бассейны геотермальных источников, полюбоваться уникальными ландшафтами, отведать адыгейский сыр и другие национальные блюда», - рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
По его мнению, подобные проекты расширяют туристский потенциал страны.