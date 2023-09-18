В октябре из Самары в Шарджу появятся прямые рейсы

Со 2 октября жители Самарской области могут полететь в один из городов Арабских Эмиратов без пересадок. Появились прямые рейсы до Шарджи.

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Рейсы в ОАЭ заявлены на понедельник, четверг и субботу. Из Шарджи в Самару – в среду, пятницу и воскресенье.

Из онлайн-расписания аэропорта Курумоч следует, что ближайший рейс до Шарджи (ОАЭ) запланирован на понедельник, 2 октября.