В октябре из Самары в Шарджу появятся прямые рейсы
Со 2 октября жители Самарской области могут полететь в один из городов Арабских Эмиратов без пересадок. Появились прямые рейсы до Шарджи.
Рейсы в ОАЭ заявлены на понедельник, четверг и субботу. Из Шарджи в Самару – в среду, пятницу и воскресенье.
Из онлайн-расписания аэропорта Курумоч следует, что ближайший рейс до Шарджи (ОАЭ) запланирован на понедельник, 2 октября.
На маршруте будут работать авиалайнеры Airbus A320 арабской авиакомпании Air Arabian. А в субботу, 16 сентября, в аэропорту Курумоч вылет самолета до Минеральных Вод задержали почти на 11 часов.