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В октябре из Самары в Шарджу появятся прямые рейсы

Со 2 октября жители Самарской области могут полететь в один из городов Арабских Эмиратов без пересадок. Появились прямые рейсы до Шарджи.

В октябре из Самары в Шарджу появятся прямые рейсы
© СОВА

Рейсы в ОАЭ заявлены на понедельник, четверг и субботу. Из Шарджи в Самару – в среду, пятницу и воскресенье.

Из онлайн-расписания аэропорта Курумоч следует, что ближайший рейс до Шарджи (ОАЭ) запланирован на понедельник, 2 октября.

На маршруте будут работать авиалайнеры Airbus A320 арабской авиакомпании Air Arabian. А в субботу, 16 сентября, в аэропорту Курумоч вылет самолета до Минеральных Вод задержали почти на 11 часов.