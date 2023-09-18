Названа полюбившаяся россиянам этим летом страна Европы

Самой популярной у российских туристов европейской страной этим летом стала Финляндия. За 3 месяц там побывали 306 900 россиян, следует из данных телеграмм-канала "Крыша ТурДома".

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Также стало известно, куда жители России в принципе летали чаще всего летом 2023 года. На первом месте расположилась Турция, которую посетили 2 300 000 россиян. А серебро и бронза достались Абхазии и Казахстану соответственно.

В рейтинг в том числе вошли ОАЭ, Египет, Грузия и Китай. На их территорию въехали 882 700, 578 000, 387 600 и 278 800 россиян соответственно.