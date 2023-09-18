Стало известно, куда россияне поедут отдыхать в октябре

В этом году около половины россиян отправятся за границу в октябре. Доля России же в сравнении с аналогичным периодом 2022-го снизилась на 12,0% и составила 55,5%, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Самым востребованным городом для осенних путешествий остается Москва: 20,8% от всех заказов приходится на столицу, и это на четверть (26,1%) больше, чем в прошлом октябре. На втором месте ― Санкт-Петербург, где оформлено 19,1% бронирований (доля за год почти не изменилась), а третью строчку занял Сочи (18,4%): южный курортный город стал на 31,9% менее популярен.

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Кроме того, в список вошли Казань (доля — 5,4%), Калининград (3,9%), Нижний Новгород (2,8%), Екатеринбург (1,9%), Владивосток (1,6%), Пятигорск (1,5%) и Зеленоградск (1,4%). За год серьезно вырос спрос на отели в Екатеринбурге (+87,5%), Владивостоке (+75,0%) и Нижнем Новгороде (+38,5%). А в другие города планируют меньше путешествий: востребованность Казани снизилась на 34,6%, Пятигорска — на 13,3%, Калининграда — на 12,8%, а Зеленоградска — на 9,1%.

Наиболее привлекательным из зарубежных направлений для российских туристов остается Стамбул: доля турецкого города составляет 8,7% от всех зарубежных бронирований. Однако это на 23% меньше, чем в октябре 2022 года. Следом идет Римини (4,3%); прошлой осенью итальянский курортный город не пользовался популярностью и не попал в топ. Третью строчку занял Ереван (3,7%), который за год стал востребованнее на 12,1%.