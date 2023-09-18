Стюардесса назвала самых невыносимых пассажиров

Британцы больше других пассажиров склонны употреблять спиртное вор время полета и шуметь.

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Экс-стюардесса, выпустившая книгу «Дневник бортпроводника», Марика Микусова рассказала, туристы какой национальности доставляют больше всего неудобств во время полета. По словам автора книги, к самым невыносимым пассажирам можно отнести британцев, которые больше остальных склонны выпивать во время полета и шуметь. При этом, отметила Микусова, они заходят в самолет уже в «режиме вечеринки».

В результате стюардессам нередко приходится успокаивать пассажиров, чтобы они не вышли из-под контроля.

Зато к самым спокойным пассажирам автор книги отнесла немцев. По словам бывшей стюардессы, полеты с ними проходят спокойнее всего.

«Немецкие пассажиры знают, где сесть и как разместить свой багаж на верхних полках, которые затем закрывают сами», – отметила стюардесса.

Также Микусова рассказала о раздражающей привычке пассажиров. По ее словам, когда пассажиры хотят поменяться местами, они чаще всего приходят к бортпроводницам, чтобы те решили вопрос.

Немцы и тут отличились. Стюардесса заявила, что они справляются с этим вопросом самостоятельно, а не приходят к бортпроводникам как маленькие дети.