Эксперт рассказал, как избежать потери багажа при перелете

Потеря багажа может испортить еще не начавшееся путешествие. Как этого избежать, сообщает издание The Sun с ссылкой на мнение сотрудника грузового отдела аэропорта.

По словам служащего калифорнийского Онтарио, путешественники достаточно часто забывают снять со своих чемоданов стикеры со штрихкодами с прошлых перелетов. По этой причине сотрудник воздушной гавани может отсканировать именно его, а не актуальную пометку, и отправить вещи не в тот пункт назначения.

Удаление подобных бирок с багажа значительно снижает вероятность путаницы и гарантирует, что на чемодане будет отображаться правильная информация о городе, до которого он должен быть доставлен в целости и сохранности.