Монголия отменит единственный авиарейс в Россию
Монгольская авиакомпания отменит рейс Улан-Батор – Улан-Удэ с завтрашнего дня. Билеты на 19 сентября уже исчезли из продажи, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
«Руководство авиакомпании приняло решение закрыть свой единственный регулярный авиарейс в Россию из-за неудовлетворительной динамики продаж билетов и крайне слабого спроса на маршрут», - говорится в сообщении.
Отметим, что изначально рейс Улан-Батор – Улан-Удэ планировали закрыть 27 октября 2023 года.
В авиакомпании также добавили, что с ноября планируют запустить новые регулярные рейсы в Хабаровск.