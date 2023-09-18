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Монголия отменит единственный авиарейс в Россию

Монгольская авиакомпания отменит рейс Улан-Батор – Улан-Удэ с завтрашнего дня. Билеты на 19 сентября уже исчезли из продажи, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Монголия отменит единственный авиарейс в Россию
© Zab.ru

«Руководство авиакомпании приняло решение закрыть свой единственный регулярный авиарейс в Россию из-за неудовлетворительной динамики продаж билетов и крайне слабого спроса на маршрут», - говорится в сообщении.

Отметим, что изначально рейс Улан-Батор – Улан-Удэ планировали закрыть 27 октября 2023 года.

В авиакомпании также добавили, что с ноября планируют запустить новые регулярные рейсы в Хабаровск.