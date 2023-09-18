Реестр туристских троп предложили создать в России

Минэкономразвития предлагает систематизировать создаваемые в России туристские тропы в специальном реестре. Такой проект поправок в закон о туристской деятельности и Земельный кодекс опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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Целью разработанного документа является создание правовой базы для такого ресурса, а также формирование в стране единой системы туристских троп, которые, по мнению министерства, являются одним из важнейших направлений устойчивого развития туризма. В частности, в законе о туристской деятельности предлагается прописать определение такой тропы и сопутствующий понятийный аппарат.

Напомним, создать в России национальную систему туристических троп ранее поручил президент Владимир Путин. Так, в законодательстве должны быть прописаны условия для обустройства, а также использования таких троп и объектов сервиса.

Согласно законопроекту, тропы можно будет размещать на государственных землях, в том числе арендованных, а также на частных земельных участках. По правилам, предлагаемым ведомством, у каждого маршрута должен быть паспорт, где будет указана категория его сложности, а сведения о тропах будут включаться в единый перечень, вести который будет федеральный орган власти.